《全球汇市》美元兑欧元和日圆回落，联储会议记录弱化9月升息前景

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1141 1.1117 0.22 -7.90 1.2097
美元/日圆 123.86 123.78 0.06 3.68 119.68
欧元/日圆 137.99 137.61 0.28 -4.98 144.78
美元/瑞郎 0.9648 0.9651 -0.03 -2.95 0.9941
英镑/美元 1.5694 1.5678 0.10 0.78 1.5573
美元/加元 1.3099 1.3128 -0.22 12.75 1.1618
澳元/美元 0.7356 0.7345 0.15 -9.94 0.8168
新西兰元/美元 0.6604 0.6596 0.12 -15.30 0.7797
澳元/日圆 91.110 90.920 0.21 -6.77 97.750
新西兰元/日圆 81.800 81.650 0.18 -12.51 93.310
英镑/日圆 194.39 194.06 0.17 4.60 186.38
澳元/新西兰元 1.1135 1.1115 0.18 6.36 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/龚芳; 审校 张涛/王丽鑫/张若琪)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-