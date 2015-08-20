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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:11 BJT

《全球汇市》美元兑欧元和日圆回落，联储会议记录弱化9月升息前景

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1141 1.1117 0.22 -7.90 1.2097

美元/日圆 123.86 123.78 0.06 3.68 119.68

欧元/日圆 137.99 137.61 0.28 -4.98 144.78

美元/瑞郎 0.9648 0.9651 -0.03 -2.95 0.9941

英镑/美元 1.5694 1.5678 0.10 0.78 1.5573

美元/加元 1.3099 1.3128 -0.22 12.75 1.1618

澳元/美元 0.7356 0.7345 0.15 -9.94 0.8168

新西兰元/美元 0.6604 0.6596 0.12 -15.30 0.7797

澳元/日圆 91.110 90.920 0.21 -6.77 97.750

新西兰元/日圆 81.800 81.650 0.18 -12.51 93.310

英镑/日圆 194.39 194.06 0.17 4.60 186.38

澳元/新西兰元 1.1135 1.1115 0.18 6.36 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/龚芳; 审校 张涛/王丽鑫/张若琪)

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