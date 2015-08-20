《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 明报：
--胡润研究院昨公布2015年度全球华人富豪榜，稳居首富多年的长和 主席李嘉诚，20年来首次被近年频频在海外收购的万达集团主席王健林超越，以600亿元人民币的财富差距，屈居第二。
* 苹果日报：
--中国电信 上半年4G的每月每户平均收入（ARPU）由90元人民币跌至86元，董事长王晓初解释，主要是4G初期需要促销推广，因此收费不会太高。他预计，如果政府没有进一步提速降费政策出台，下半年的ARPU有力回升。
* 东方日报：
--金山软件 首席财务官吴育强称，重视金山云投资机会，虽其规模目前对比其他业务仍属较小，但有信心该业务可以每年几倍速度增长，预期明年会分开公布云业务数据。
* 星岛日报：
--领汇 改名为＂领展＂，企业传讯及对外关系总监卢炳松表示，改名与进军中国市场有关，因为该公司发现在中国已有20多家公司以＂领汇＂名字注册，对方让出名称的叫价竟高达1,500万港元，因此决定改名了事。
* 文汇报：
--莎莎国际 主席郭少明表示，对今年十一黄金周的销情不感乐观；而集团的内地业务占总业务约4%，网购生意只占约3%，因此人民币贬值，对集团影响不大，惟在人民币兑换成港元时会带来1至3%影响。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-