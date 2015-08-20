《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

* 明报：

--胡润研究院昨公布2015年度全球华人富豪榜，稳居首富多年的长和 主席李嘉诚，20年来首次被近年频频在海外收购的万达集团主席王健林超越，以600亿元人民币的财富差距，屈居第二。

* 苹果日报：

--中国电信 上半年4G的每月每户平均收入（ARPU）由90元人民币跌至86元，董事长王晓初解释，主要是4G初期需要促销推广，因此收费不会太高。他预计，如果政府没有进一步提速降费政策出台，下半年的ARPU有力回升。

* 东方日报：

--金山软件 首席财务官吴育强称，重视金山云投资机会，虽其规模目前对比其他业务仍属较小，但有信心该业务可以每年几倍速度增长，预期明年会分开公布云业务数据。

* 星岛日报：

--领汇 改名为＂领展＂，企业传讯及对外关系总监卢炳松表示，改名与进军中国市场有关，因为该公司发现在中国已有20多家公司以＂领汇＂名字注册，对方让出名称的叫价竟高达1,500万港元，因此决定改名了事。

* 文汇报：

--莎莎国际 主席郭少明表示，对今年十一黄金周的销情不感乐观；而集团的内地业务占总业务约4%，网购生意只占约3%，因此人民币贬值，对集团影响不大，惟在人民币兑换成港元时会带来1至3%影响。（完）