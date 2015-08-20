全球商品：嘉能可预计印尼煤炭产量减少将抵消中国进口大降的影响

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
印尼国内煤炭消费稳步增长，与此同时该国削减产量以因应煤炭价格的下跌。
今年全球煤炭价格已下跌约10%，冲击了主要生产商。煤炭市场自2011年以来一直陷于空头趋势，因供应增长已超过了需求。
嘉能可称，未来几个月供应料进一步减少，因印尼和美国产量下滑的速度较“市场力量所要求的”来得缓慢。
欧洲API2 2015年煤炭期货 周三报每吨52.85美元，为12年低点。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-