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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:15 BJT

全球商品：嘉能可预计印尼煤炭产量减少将抵消中国进口大降的影响

印尼国内煤炭消费稳步增长，与此同时该国削减产量以因应煤炭价格的下跌。

今年全球煤炭价格已下跌约10%，冲击了主要生产商。煤炭市场自2011年以来一直陷于空头趋势，因供应增长已超过了需求。

嘉能可称，未来几个月供应料进一步减少，因印尼和美国产量下滑的速度较“市场力量所要求的”来得缓慢。

欧洲API2 2015年煤炭期货 周三报每吨52.85美元，为12年低点。(完)

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