良运期货：不宜过度看空大连铁矿石期货价格

周二夜盘，大商所铁矿石期货价格大幅下跌，近月和远月合约最大跌幅均超过3%，这使得部分市场参与者开始重新看空铁矿石价格。但笔者认为，目前铁矿石市场供给过剩基本反映到价格当中，铁矿石价格中期出现振荡走势的概率较大，投资者不可过度看空铁矿石价格。

截至8月14日，港口的进口铁矿石库存为8167万吨，过去六周基本呈稳中趋降态势，且比去年同期的库存量下降了约四分之一。在当前的粗钢日产量下，该库存水平能够支撑钢厂23—25天的使用。若考虑到进口方面澳大利亚的船期为15—20天，巴西船期为40—45天，那么当前的库存水平的确是比较紧张的，存在短期供给风险。(完)