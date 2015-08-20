良运期货：不宜过度看空大连铁矿石期货价格

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
周二夜盘，大商所铁矿石期货价格大幅下跌，近月和远月合约最大跌幅均超过3%，这使得部分市场参与者开始重新看空铁矿石价格。但笔者认为，目前铁矿石市场供给过剩基本反映到价格当中，铁矿石价格中期出现振荡走势的概率较大，投资者不可过度看空铁矿石价格。
截至8月14日，港口的进口铁矿石库存为8167万吨，过去六周基本呈稳中趋降态势，且比去年同期的库存量下降了约四分之一。在当前的粗钢日产量下，该库存水平能够支撑钢厂23—25天的使用。若考虑到进口方面澳大利亚的船期为15—20天，巴西船期为40—45天，那么当前的库存水平的确是比较紧张的，存在短期供给风险。(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-