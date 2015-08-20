全球金市：金价盘初创一个月高位，因美联储9月升息希望消退

美国12月期金 上涨0.5%至每盎司1,133.70美元。

周三公布的美联储会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。

美国7月消费者物价指数(CPI)仅微幅上升，因为飞机票价录得自1995年以来的最大降幅。

希腊已暂停加拿大Eldorado Gold 在希腊北部的采矿作业，称该公司违反了合约条款，这对希腊主要外资投资项目构成打击。

南非矿业商会宣布与Solidarity Union就薪资问题发生争执，并将此问题交给政府调停。(完)

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