全球金市：金价盘初创一个月高位，因美联储9月升息希望消退

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
美国12月期金 上涨0.5%至每盎司1,133.70美元。
周三公布的美联储会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。
美国7月消费者物价指数(CPI)仅微幅上升，因为飞机票价录得自1995年以来的最大降幅。
希腊已暂停加拿大Eldorado Gold 在希腊北部的采矿作业，称该公司违反了合约条款，这对希腊主要外资投资项目构成打击。
南非矿业商会宣布与Solidarity Union就薪资问题发生争执，并将此问题交给政府调停。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 王丽鑫/于春红)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-