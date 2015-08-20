国泰君安期货：大连鸡蛋期货季节性下跌行情可期

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
8月初以来，鸡蛋期货表现出“近强远弱”的运行特点。受现货价格持续上涨影响，鸡蛋期货1509合约小幅上涨，相比之下，远月1601合约则弱势下跌，目前两者价差已经超过200元/500千克。笔者认为，鸡蛋远月提前反映蛋价的季节性回调预期，后期仍有下跌空间。
总体来说，鸡蛋的供需情况仍然没有发生根本性的变化，供应增加、需求较差的情况依旧存在，中期上涨空间有限。从鸡蛋现货季节性的运行规律来看，短期鸡蛋现货维持高位的概率较大，鸡蛋近月1509合约由于是节前一周交割，可能较为强势，而远月1601合约面临鸡蛋节后的季节性回调，做空的风险收益比合算，后期仍有下跌空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-