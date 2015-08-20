国泰君安期货：大连鸡蛋期货季节性下跌行情可期

8月初以来，鸡蛋期货表现出“近强远弱”的运行特点。受现货价格持续上涨影响，鸡蛋期货1509合约小幅上涨，相比之下，远月1601合约则弱势下跌，目前两者价差已经超过200元/500千克。笔者认为，鸡蛋远月提前反映蛋价的季节性回调预期，后期仍有下跌空间。

总体来说，鸡蛋的供需情况仍然没有发生根本性的变化，供应增加、需求较差的情况依旧存在，中期上涨空间有限。从鸡蛋现货季节性的运行规律来看，短期鸡蛋现货维持高位的概率较大，鸡蛋近月1509合约由于是节前一周交割，可能较为强势，而远月1601合约面临鸡蛋节后的季节性回调，做空的风险收益比合算，后期仍有下跌空间。(完)