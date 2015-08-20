港报社评：外游警示应以人命为优先考虑--信报8月20日

短时间之内惊闻两宗举世瞩目的爆炸惨剧，首先是天津危险品仓库爆炸，接着是泰国曼谷市中心爆炸，前者肇因未明，后者为袭击造成，当局正悬红缉凶。

曼谷著名旅游景点四面佛发生爆炸血案之后，监于死伤众多，不幸丧生者包括两名香港年轻女子，特区政府发出红色外游警示，这不期然令人想到一个问题，为什么保安局不向天津发出外游警示？天津目前的情况，风险恐怕比曼谷不遑多让，毕竟灾情涉及几百吨山埃，以及其他化学物品，令人忧虑空气污染得存在着致命毒素。有＂中国首善＂之称的内地富商陈光标，自组救援队进入爆炸现场当义工，就因为感到不适而送院检查，诊断为＂中度中毒＂。

根据保安局网页介绍，＂设立'外游警示制度'的目的是协助香港居民更容易了解在前往85个较多港人到访的海外国家/属地时所可能面对的人身安全风险。当这些国家/属地出现可能影响香港居民人身安全的事故时，保安局会评估风险，当中包括风险的性质（例如是否针对旅客）、程度及持续性，并考虑是否需发出外游警示＂。

很明显，泰国曼谷是＂85个较多港人到访的海外国家/属地＂之一，爆炸之后发出红色外游警示不难理解。然而，包括天津在内的中国大陆不也是较多港人到访的地方吗？何以天津爆炸之后，保安局不发出外游警示？关键可能在于＂外游＂两字，内地对于香港而言不是＂外国＂，因此出于政治正确的需要，外游警示制度存在着盲点。也许为了堵塞漏洞，保安局网页附加注脚：＂至于有关到中国其他地区外游的相关资讯，可登入：中华人民共和国国家旅游局的出行提示。＂问题是，国家旅游局不会告诉香港市民，前往天津是否存在风险。

内地一旦发生事故，香港没有外游警示，这无疑是一个让旅客无所适从的缺陷，我们认为保安局应该考虑补救措施，例如额外设立针对内地的旅游警示制度，避免采用＂外＂字就是了。

关于外游警示发出与否，政府总予人进退失据之感。譬如南韩早前出现俗称新沙士的中东呼吸综合症多宗病例，政府最初只是透过衞生署发出＂旅游健康建议＂，由于难以理解，舆论批评不绝，不旋踵即由政务司司长林郑月娥下达指令，改交保安局发出红色外游警示。至于2010年发生的菲律宾人质事件，保安局对该国发出黑色旅游警示，维持了1,339日之久，直至去年4月菲律宾提出和解方案，才由行政长官梁振英宣布解除黑色外游警示，降至黄色级别，迄今依然。无可否认的是，向菲律宾发出的外游警示，包含了政治考虑。

我们认为，外游警示应以人命为优先考虑，不管涉及的是菲律宾、南韩、泰国还是内地，有风险的地方就要发出适当的警示，切勿将香港人置于危墙之下，更加不要基于政治正确而漠视险情。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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