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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:09 BJT

金属期市：伦铜徘徊在5,000美元关口，对中国经济的担忧持续

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

中国股市沪综指周三大幅震荡，凸显出投资者对政府一个月以来的救市努力缺乏信心。

国际镍业研究组织(INSG)发布的月度报告显示，6月全球镍供应过剩减少至8,800吨，低于5月修正后的过剩9,500吨，但仍高于去年同期水平。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/徐文焰；审校 王兴亚/张若琪)

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