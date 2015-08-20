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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:27 BJT

瑞达期货：沪胶多空争夺激烈，主力持仓多头增持幅度更大

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

8月19日，沪胶主力1601合约上，伴随着成交量的放大，多、空双方在12000元/吨关口的争夺加剧。夜盘盘初，持仓量快速增加，空头一度占据上风，期价下探至11850元/吨一线。之后，在多头的奋力抵抗下，部分空头获利离场，期价回抽至12000元/吨附近。多空可谓势均力敌，在日内激烈交锋后，尾盘期价勉强站上12000元/吨。

　　通过观察主力持仓动向，我们发现，当日前20席位均在其多、空持仓上做出同一方向的调整，并未出现增多减空或者减多增空的现象，体现主力对后市看法较不确定。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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