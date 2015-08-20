瑞达期货：沪胶多空争夺激烈，主力持仓多头增持幅度更大

8月19日，沪胶主力1601合约上，伴随着成交量的放大，多、空双方在12000元/吨关口的争夺加剧。夜盘盘初，持仓量快速增加，空头一度占据上风，期价下探至11850元/吨一线。之后，在多头的奋力抵抗下，部分空头获利离场，期价回抽至12000元/吨附近。多空可谓势均力敌，在日内激烈交锋后，尾盘期价勉强站上12000元/吨。