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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:39 BJT

大连新北良：临储成交清淡，供应充足大连玉米远期价格走弱

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

8月中旬以来，大连玉米期货主力1601合约呈现小幅回升势头，价格涨幅接近50元/吨。辽宁和吉林局部前期旱情对产量的影响显现，为市场积聚了回升的动力，但局部的干旱在整体供大于求的市场大格局下，影响有限，玉米价格远期走势仍不乐观。

临储拍卖成交清淡，巨量库存将结转至下一粮食年度，再加上新旧玉米即将无缝对接，市场不会出现供给缺口。在需求未改善的背景下，远期玉米价格走弱的概率加大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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