大连新北良：临储成交清淡，供应充足大连玉米远期价格走弱

8月中旬以来，大连玉米期货主力1601合约呈现小幅回升势头，价格涨幅接近50元/吨。辽宁和吉林局部前期旱情对产量的影响显现，为市场积聚了回升的动力，但局部的干旱在整体供大于求的市场大格局下，影响有限，玉米价格远期走势仍不乐观。