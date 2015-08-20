港报社评：日国防预算创新高，安倍政府言行不一--文汇报8月20日

近日，日本防卫省以加强岛屿防御为名，申请2016年度国防预算达5.911万亿日圆(折合400多亿美元)，创下历史新高。此举动显示日本安倍政府尽管表面上声称＂痛切的反省＂，但实际上并没有放弃穷兵黩武路线，试图通过新安保法案，解禁集体自卫权，为日后日本出兵海外解除法律障碍；如今一再增加军费，购置先进的攻击性装备，进一步为日本国内政治、法治体系、对外关系及地区安全埋下隐患。世人必须对安倍政府这种言行不一、出尔反尔的举动保持高度警惕，谴责并努力遏制其军事扩张的图谋。

日揆安倍日前就战后70周年发表的谈话，尽管在＂反省侵略＂和＂真诚道歉＂等重大问题上态度暧昧，但迫于内外压力，还是不得不在提及对战争反省时表示︰＂我们不应再以任何武力的威吓或行使，去解决国际间纷争。我们必须永远抛弃殖民统治。＂他还称＂我国对过去那场大战中的行为，反覆表明了痛切的反省和由衷的歉意......历届内阁的上述立场，今后也不会动摇＂。

但这番话言犹在耳，日本防卫省却以计划加强岛屿防御体制为名，提出创历史新高的巨额国防预算，购买36辆可由飞机运输的水陆两栖战车、多用途直升机以及12架鱼鹰运输机等等。这些装备在新安保法案之下，都能够用于日本可能发动的对外进攻性的军事行动。显然，安倍政府的所为，名义上是加强岛屿防御，实质上就是为未来日本可能进行的对外军事扩张作准备。

日本和美国签订有日美安保条约，美国承诺对日本的安全负有主要责任并在日本驻紮了为数众多的军队，国际的通行看法是，日本的国防预算完全可以相应减少。但是，近年来，日本国防开支不断递增并名列世界前十位(去年排行第九)，数额之巨大与其声称走和平发展之路的表态很不相称。而且，日本还不断发展具有攻击性的武器，日本海上自卫队继第一艘＂出云＂号直升飞机航母在今年3月25日服役后，第二艘同级直升机母舰也将于8月底命名并下水，令其远洋作战能力大大增强。日本这些言行不一的举动，令曾经遭到日本军国主义野蛮侵略的有关国家和民众深感不安，担忧日本军国主义会借屍还魂。安倍政府如果不改变其持续扩张军备的政策，势必动摇与相关国家维持正常关系的基础。

玩火者必自焚，历史已经充分证明，军国主义的侵略扩张，虽然可能逞慾于一时，最终都是死路一条。和平与发展是当今时代的大潮流，任何逆时代潮流而动的图谋，都将以惨败告终。安倍政府必须改弦更张，一方面真切反省发动侵略战争造成巨大灾难的历史，真诚向受害的国家和人民道歉；另一方面以实际行动，遵循日本的和平宪法，停止扩充进攻性军备的危险做法。唯有如此，才能真正建立日本应有的国际地位，让日本在和平繁荣的道路上不断进步。（完）

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