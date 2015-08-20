瑞达期货：沪银缩量振荡走势面临选择，沪金则蓄势待发

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
最近，沪银1512合约强势上涨至3500元/千克以上，随后缩量振荡。强弱指标RSI目前仍比较接近中性值50，且短期向下运行，这表明短期期货价格处于调整中，未来两个交易日的变化十分关键。后期该指标面临两种变化，一是向下交叉并发散，二是重新向上发散，这两种变化将代表着期货价格两种截然不同的走向。操作上，若价格重新走上3460元/千克，则少量买多。
最近4个交易日，沪金1512合约在60日均线附近窄幅盘整，成交量萎缩得比较厉害，但期货价格明显受到支撑。这意味着在短期的盘整中，多头仍在积累能量以待爆发。
当前威廉指标仍在极多区域运行，说明多头仍占优势。操作上，可在231—233.5元/克区域买多，以230元/克为止损，目标239元/克。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-