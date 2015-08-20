瑞达期货：沪银缩量振荡走势面临选择，沪金则蓄势待发

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

最近，沪银1512合约强势上涨至3500元/千克以上，随后缩量振荡。强弱指标RSI目前仍比较接近中性值50，且短期向下运行，这表明短期期货价格处于调整中，未来两个交易日的变化十分关键。后期该指标面临两种变化，一是向下交叉并发散，二是重新向上发散，这两种变化将代表着期货价格两种截然不同的走向。操作上，若价格重新走上3460元/千克，则少量买多。

最近4个交易日，沪金1512合约在60日均线附近窄幅盘整，成交量萎缩得比较厉害，但期货价格明显受到支撑。这意味着在短期的盘整中，多头仍在积累能量以待爆发。

当前威廉指标仍在极多区域运行，说明多头仍占优势。操作上，可在231—233.5元/克区域买多，以230元/克为止损，目标239元/克。(完)

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