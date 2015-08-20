港报社评：让市民早日受惠＂真医保＂--星岛日报8月20日

自愿医保计画经过多番转折，又要推迟落实，政府对保险业界再三让步，但是仍然扫除不了业界＂魔鬼在细节＂的戒心，当中的住院套餐安排，则连负责处理的专家委员会都未能成立。当局和业界应该增进互信，加快商议，务求更多市民能够享受到入住私家医院保障。 从构思强制性医疗保障计画，到今天只是倡议标准保单，政府帮助全港市民提高入住私家医院医疗保障的野心，已经大幅收窄。当初政府希望透过强制所有市民都要购买私人住院医疗保险，作为医疗融资改革的一部分，减轻公立医院和政府的沉重财政负担。 随着这个计画由＂强制性＂变身成＂自愿＂，有关人人有医保的目标已经束诸高阁，对减轻公院负担的成效预计甚微。财政司司长曾俊华本来拨出500亿港元，作为强制性医保计画的资助，在计画修订后，当局一度估计政府只须为高风险池注资40亿元，后来提高至100多亿元。 当局退而求其次，从保障消费者的角度出发，针对现时保险公司的拣客和有很多应保却不保的项目，提供来者不拒的标准保单，以免有长期病史等最需要医保的人却买不到保险，而一些人买了保险者到住院时才发觉这也不保那也不保，失去在最需要金钱时能得到保障的原意。 换言之，政府希望全港市民都能够享用到＂真医保＂，而非徒有保障之名却不包多项关键项目的＂假医保＂。当局计画要所有保险公司都提供标准保单项目予消费者选择，标准保单要符合十二项基本要求，保险公司可以在这基础上提供更多保障项目和更高保障金额的产品，即所谓＂灵活保单＂。 对保险业来说，自愿医保计画有利吸引更多市民投保，但是部分顾客＂质素＂不及以往，例如以前拒保的长期病患者或者高龄人士，也不能拒诸门外，风险成本有所上升。 政府为了减轻业界顾虑，愿意注资入高风险池，而高风险顾客的保费，可以比标准保费高两倍，减低保险界承担的风险。最新发展是政府再行让步，容许保险公司可以提供比标准保单价低的＂灵活保单＂，在12项要求中，可以豁免＂承保投保前已有病症＂、＂保单自由行＂和＂承保癌症化疗＂等三项要求。 自愿医保愈来愈＂灵活＂，显示政府争取业界支持的诚意，可惜大家仍然在很多细节上纠缠不休，制订私院套餐收费方面进展更是极慢。政府、保险和私院界不应再拖，加快进度另这个有利消费者的制度早日实施（完）