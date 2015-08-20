中国个股：深天马携富智康和美国梦工厂等打造全球首个裸眼3D生态圈

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海8月20日 - 中国天马微电子股份有限公司 周四公告称，其与富智康集团 、美国梦工厂动画 和深圳超多维光电子公司携手打造全球首个裸眼3D生态圈。
该生态圈围绕技术、产业工程、产品、内容服务、开发者和网络等六大平台进行布局，从硬件、软件、内容和装置等四部分着力打造共赢、互利的生态圈环境，从而给用户提供更多的裸眼3D设备和更丰富的3D内容。
公告称，各公司将携手提供上游的内容资源、核心显示器件，到中游的产品整体方案设计、整机生产，再到下游的应用开发。
深天马称，可以提供高分辨率TFT（薄膜液晶）显示模组、彩膜自制与定制、液晶透镜自制与定制等整套3D显示解决方案，能够满足3D显示产品大规模产业化的需求。同时，公司也是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司。
深天马还指出，公司看好裸眼3D在手机、平板电脑等移动智能终端和娱乐消费领域，以及医疗、航空、车载等专业显示领域的发展空间。本次裸眼3D生态圈合作有利于公司前瞻性的把握市场机遇，进一步增强综合竞争力，不断巩固和提高行业地位和市场影响力。
另据证券时报同日报导，在上述生态圈中，美国梦工厂将负责提供3D内容服务，深圳超多维将负责研发生产3D裸眼产品。昨日举行的新闻会上展示了部分各方合作的3D裸眼产品，包括富智康6月推出的首款裸眼3D手机，即将推出的超多维裸眼3D显示仪。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-