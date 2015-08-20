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债券 | 2015年 8月 20日 星期四 09:17 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类             宣布日         结算日
 08/20/2015      五年期TIPS           08/13/2015     08/31/2015
                                                     
 08/24/2015      13和26周期国库券     08/20/2015     08/27/2015
                                                     
 08/25/2015      两年期公债           08/20/2015     08/31/2015
                                                     
 08/25/2015      四周期国库券         08/24/2015     08/27/2015
 08/26/2015      两年期浮息公债       08/20/2015     08/28/2015
 08/26/2015      五年期公债           08/20/2015     08/31/2015
                                                     
 08/27/2015      七年期公债           08/20/2015     08/31/2015
                                                     
 08/31/2015      13和26周期国库券     08/27/2015     09/03/2015
                                                     
 09/01/2015      四周期国库券         08/31/2015     09/03/2015
                                                     
 09/08/2015      13和26周期国库券     09/03/2015     09/10/2015
                                                     
 09/08/2015      三年期公债           09/03/2015     09/15/2015
                                                     
 09/09/2015      10年期公债           09/03/2015     09/15/2015
                                                     
 09/09/2015      四周期国库券         09/08/2015     09/10/2015   
                                                     
 09/10/2015      30年期公债           09/03/2015     09/15/2015
                                                     
 09/14/2015      13周和26周期国库券   09/10/2015     09/17/2015  
 09/15/2015      52周期国库券         09/10/2015     09/17/2015  
 09/15/2015      四周期国库券         09/14/2015     09/17/2015  
 09/17/2015      10年期TIPS           09/10/2015     09/30/2015  
 09/21/2015      13周和26周期国库券   09/17/2015     09/24/2015
 09/22/2015      四周期国库券         09/21/2015     09/24/2015
 09/22/2015      两年期公债           09/17/2015     09/30/2015
 09/23/2015      两年期浮息公债       09/17/2015     09/25/2015
 09/23/2015      五年期公债           09/17/2015     09/30/2015
 09/24/2015      七年期公债           09/17/2015     09/30/2015
 09/28/2015      13周和26周期国库券   09/24/2015     10/01/2015
 09/29/2015      四周期国库券         09/28/2015     10/01/2015
 10/05/2015      13周和26周期国库券   10/01/2015     10/08/2015
 10/06/2015      三年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/06/2015      四周期国库券         10/05/2015     10/08/2015
 10/07/2015      10年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/08/2015      30年期公债           10/01/2015     10/15/2015
 10/13/2015      13周和26周期国库券   10/08/2015     10/15/2015
 10/14/2015      52周期国库券         10/08/2015     10/15/2015
 10/14/2015      四周期国库券         10/13/2015     10/15/2015
                                                     
 10/19/2015      13周和26周期国库券   10/15/2015     10/22/2015
                                                     
 10/20/2015      四周期国库券         10/19/2015     10/22/2015
 10/22/2015      30年期TIPS           10/15/2015     10/30/2015
                                                     
 10/26/2015      13周和26周期国库券   10/22/2015     10/29/2015
 10/27/2015      两年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 10/27/2015      四周期国库券         10/26/2015     10/29/2015
 10/28/2015      两年期浮息公债       10/22/2015     11/02/2015
 10/28/2015      五年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 10/29/2015      七年期公债           10/22/2015     11/02/2015
 11/02/2015      13周和26周期国库券   10/29/2015     11/05/2015
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 王颖)

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