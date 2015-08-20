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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 09:46 BJT

芝加哥期市：美国大豆小跌，接近六年低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 502.25 2.25 +0.45% +0.85% 522.24 41

CBOT玉米 380.25 1.75 +0.46% +0.80% 398.14 45

CBOT大豆 892.00 -1.50 -0.17% -1.35% 961.00 29

CBOT稻米 $11.91 $0.00 +0.04% +0.55% $11.38 64

美国原油 $40.66 -$0.14 -0.34% -4.60% $46.80 24

汇率

欧元/美元 $1.114 $0.002 +0.19% +1.09%

美元/澳元 0.736 0.001 +0.18% +0.27%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/戴素萍/龚芳)

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