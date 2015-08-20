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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:38 BJT

日本已公布经济指标--2015/8/20

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.4% +1.1% r 9月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.1% +0.1% 8月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.1% +0.1% 8月27日 -- 工业生产(m/m) 6月 +1.1% r -2.1% r 8月30日 -- 失业率 6月 3.4% @ 3.3% @ 8月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差2,681 逆差690 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -2.0% +4.8% 8月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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