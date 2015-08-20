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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元浮现买气，因美元仍承压

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* 澳元/美元高见0.7373，因美联储会议纪录出炉后美元仍浮现卖压

* 美元/人民币定盘价落入预期区间低档，市场无甚反应

* 澳元/美元在0.7380/0.7400阻力重重

* 市场聚焦沪综指及其他亚洲市场表现

* 新兴市场回落，加上大宗商品价格下跌，为抑制澳元/美元走势的主因(完)

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