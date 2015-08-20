韩国已公布经济指标--2015/8/20

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-p +0.8% @-r 9月2日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +0.7% +0.7% 8月31日 --
工业生产(m/m) 6月 +2.3% @-p -1.6% @-r 8月30日 -- 失业率 7月 3.7% @ 3.9% @ 9月8日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差77 r 顺差100 r 9月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-