中国新债：海南定向发行总额54.8亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月20日 - 中国海南省财政厅周三稍晚公告称，当日采用定向承销方式发行了总额54.7968亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券32.4962亿元，专项债券22.3006亿元；各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

海南省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.37%、3.75%、4.03%和4.05%，三年期发行量为3.2501亿元，五、七、10年发行规模均为9.7487亿元。

专项债券期限含五年、七年和10年，利率与一般债相同，发行规模分别为11.1504亿元、4.4601亿元和6.6901亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

最近几期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；随后招标的青岛和天津地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 边竞；审校)