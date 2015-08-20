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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 09:43 BJT

标题新闻：卢布兑美元年底前或跌至70，因油价大跌、俄企业外债沉重和美元升值--Sberbank CIB

注：Sberbank是俄罗斯联邦储蓄银行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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