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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 13:43 BJT

中国金融：点融网完成C轮融资，获得渣打银行等机构共2.07亿美元

路透上海8月20日 - 获得新鸿基 和美国老虎基金投资的中国网贷公司--点融网周四宣布完成2.07亿美元C轮融资，由渣打银行 和中国互联网金融科技基金领头。

公司新闻稿称，渤海租赁 参投，之前两轮的投资方也分别进行了跟投。

由美国最大P2P平台Lending Club 联合创始人苏海德（Soul Htite）与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。

去年10月，新鸿基 战略投资点融网，之后新鸿基旗下亚洲联合财务与点融网达成战略合作，亚联财目前是香港最大的独立消费金融公司。今年1月，点融网宣布获得曾经投资过阿里巴巴 等众多知名互联网企业的美国老虎基金的投资。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 林高丽)

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