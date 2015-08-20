中国金融：点融网完成C轮融资，获得渣打银行等机构共2.07亿美元

路透上海8月20日 - 获得新鸿基 和美国老虎基金投资的中国网贷公司--点融网周四宣布完成2.07亿美元C轮融资，由渣打银行 和中国互联网金融科技基金领头。

公司新闻稿称，渤海租赁 参投，之前两轮的投资方也分别进行了跟投。

由美国最大P2P平台Lending Club 联合创始人苏海德（Soul Htite）与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。