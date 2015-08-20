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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 10:14 BJT

全球金属：全球镍6月供应过剩规模缩减至8,800吨--国际镍业研究组织

路透墨尔本8月20日 - 国际镍业研究组织(INSG)月度报告显示，全球镍市6月供应过剩规模缩减至8,800吨，但过剩数量仍超过去年同期；5月上修为过剩9,500吨。

全球初级镍产量6月减少3.3%至168,000吨，5月为173,500吨。这仍高于全球6月159,200吨的消耗量。

该机构先前估计今年5月镍供给过剩4,900吨。去年6月全球镍市则过剩5,200吨。

今年上半年镍市过剩31,500吨，较上年同期减少4.5%。

全球初级镍产量在今年上半年略增0.4%至983,100吨，而消耗量则增加0.6%至951,600吨。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)

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