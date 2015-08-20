全球金属：全球镍6月供应过剩规模缩减至8,800吨--国际镍业研究组织

路透墨尔本8月20日 - 国际镍业研究组织(INSG)月度报告显示，全球镍市6月供应过剩规模缩减至8,800吨，但过剩数量仍超过去年同期；5月上修为过剩9,500吨。

全球初级镍产量6月减少3.3%至168,000吨，5月为173,500吨。这仍高于全球6月159,200吨的消耗量。

该机构先前估计今年5月镍供给过剩4,900吨。去年6月全球镍市则过剩5,200吨。

今年上半年镍市过剩31,500吨，较上年同期减少4.5%。