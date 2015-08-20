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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 10:12 BJT

台湾股市：早盘小跌，塑胶与汽车类股下滑

路透台北8月20日 - 台湾股市周四早盘小跌，受塑胶与汽车类股下滑拖累。但其表现优于其它亚洲股市。

当地时间09:46，台湾加权股价指数 跌0.1%报8,013.15点。上日收跌1.9%，报8,021.84点。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 涨0.4%。

塑胶类指数 跌1.13%。大型材料企业台塑 下挫1.76%。汽车类指数 跌0.95%。(完)

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