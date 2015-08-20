台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因外资汇入惟进口商抢进美元

路透台北8月20日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价微幅走升。交易员指出，受人民币中间价偏升，及外资持续汇入带动，台币呈小升格局，惟随即吸引进口商进场抢进美元，削弱台币升值力道。

他们表示，最新公布美国联邦储备理事会(FED)会议记录显示，FED似乎不急着升息，早盘国际美元走势偏弱，加上台股开盘走高，及外商银行纷纷进场抛售美元，带动台币走升。

〞外资出来猛丢美元，但被进口商的买盘消灭。〞一大型外汇银行交易员说。

该交易员指出，台股早盘一度走涨，加上外资持续涌入，市场原预估台币有望升破32.400，惟进口商逢低买入美元且买盘相当凶猛，台币升势受阻。

台币早盘实质交易区间落在32.421-32.469；上日交易区间在32.436-32.480。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为扩大；一个月美元/台币远汇 报32.560/32.580，上日收在32.540。

中国人民币兑美元中间价 为6.3915元,上日收报6.3955元。

上午10:06时，台湾股市 下跌0.04%，指数在8,018.24点。

美元兑欧元和日圆周四处于守势，此前大幅回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示决策者并不急于升息。

交易员预测今日集中交易区间：