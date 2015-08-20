台湾汇市：台币早盘实质汇价微升，因外资汇入惟进口商抢进美元

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北8月20日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价微幅走升。交易员指出，受人民币中间价偏升，及外资持续汇入带动，台币呈小升格局，惟随即吸引进口商进场抢进美元，削弱台币升值力道。
他们表示，最新公布美国联邦储备理事会(FED)会议记录显示，FED似乎不急着升息，早盘国际美元走势偏弱，加上台股开盘走高，及外商银行纷纷进场抛售美元，带动台币走升。
〞外资出来猛丢美元，但被进口商的买盘消灭。〞一大型外汇银行交易员说。
该交易员指出，台股早盘一度走涨，加上外资持续涌入，市场原预估台币有望升破32.400，惟进口商逢低买入美元且买盘相当凶猛，台币升势受阻。
台币早盘实质交易区间落在32.421-32.469；上日交易区间在32.436-32.480。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为扩大；一个月美元/台币远汇 报32.560/32.580，上日收在32.540。
中国人民币兑美元中间价 为6.3915元,上日收报6.3955元。
上午10:06时，台湾股市 下跌0.04%，指数在8,018.24点。
美元兑欧元和日圆周四处于守势，此前大幅回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示决策者并不急于升息。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.430-32.530最新相关报导链接：--《焦点》就业强但通胀弱，让美联储升息问题变复杂--会议记录 --《焦点》IMF维持SDR货币篮子组成至明年10月，推迟人民币加入SDR的进程 (完) (记者 罗两莎; 审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-