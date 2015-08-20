台湾债市：公债殖利率早盘下跌，因对美国9月升息预期下降

路透台北8月20日 - 台湾公债殖利率周四早盘下跌，因市场对美国9月升息的预期有所下降，使得台债殖利率跟随美债走低。此外，台股进行8,000点大关保卫战，形势仍岌岌可危，这也使得债市气氛偏多。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，据经纪商Tullett Prebon数据，场外交易市场三个月隔夜指数掉期显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。

〞今天应该与美债走势有关。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易主管则称，台股已经超跌，后续或有反弹机会，台债殖利率相对来到大波段低位，预料再下滑有限。

本地时间10:11，台湾加权指数 跌0.17%报8,007.08点。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.790-0.820%；10年券104/5殖利率则在1.150-1.180%。

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