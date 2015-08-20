台湾债市：公债殖利率早盘下跌，因对美国9月升息预期下降

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北8月20日 - 台湾公债殖利率周四早盘下跌，因市场对美国9月升息的预期有所下降，使得台债殖利率跟随美债走低。此外，台股进行8,000点大关保卫战，形势仍岌岌可危，这也使得债市气氛偏多。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，据经纪商Tullett Prebon数据，场外交易市场三个月隔夜指数掉期显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。
〞今天应该与美债走势有关。〞一位票券商交易员说。
另一证券商交易主管则称，台股已经超跌，后续或有反弹机会，台债殖利率相对来到大波段低位，预料再下滑有限。
本地时间10:11，台湾加权指数 跌0.17%报8,007.08点。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.790-0.820%；10年券104/5殖利率则在1.150-1.180%。
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--《焦点》就业强但通胀弱，让美联储升息问题变复杂--会议记录 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-