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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 10:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆续见买气，受欧元/日圆涨势扶助

0210GMT

* 美元/日圆续见买气，自稍早的123.78升至123.99

* 脱离纽约尾盘低位123.68

* 124.00附近的卖单抑制走势，上档空间端视交叉汇率及股市表现

* 日经指数今日小跌，早盘收低0.68%，沪综指跌1.21% 　　* 美债收益率下跌构成压力，两年债报0.668%，10年债报2.123%

* 123.50日圆有买单伺机而待，下方挂有停止单

(完)

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