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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--8月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    8月21日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         8月初值         --       51.2
    0600 德国GfK消费者信心指数                         9月      正10.1    正10.1
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值        49.7      49.6
                   服务业PMI                                      52.0      52.0
                   综合PMI                                         --       51.5
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值        51.7      51.8
                   服务业PMI                                      53.9      53.8
                   综合PMI                                         --       53.7
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     8月初值        52.2      52.4
                     服务业PMI                                    54.0      54.0
                     综合PMI                                      53.8      53.9
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              7月         -24     85.84
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       -- 　　139.14
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月       +0.1%     +0.2%
                              (较上年同期)                       +1.4%     +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                持平      持平
                          (较上年同期)                           +2.4%     +2.3%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        6月       +0.2%     +1.0%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值        54.0      53.8
    1400 欧元区消费者信心指数                      8月初值      负6.90    负7.10   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月19日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                8月        正17       --       
    
    8月20日(四)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月        持平     -0.1%     
                                (较上年同期)                     -1.3%     -1.4%     
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          7月   顺差37.41       --  
    0830 英国零售销售(较前月)                          7月       +0.1%     +0.4% 
                     (较上年同期)                                +4.2%     +4.4% 
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.4%     +0.4% 
                               (较上年同期)                      +4.3%     +4.3% 
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               8月         负1      负10 
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  6月       +1.3%     +1.0%  
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            8月15日当周      27.7      27.2  
                         四周均值(万人)                          27.15       --  
                   续请失业金人数(万人)           8月8日当周     225.4     226.5  
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                        7月       559       544  
    1400 美国领先指标(较前月)                            7月     -0.2%     +0.2%  
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                  8月       8.3       7.0  
            
          
   (完)

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