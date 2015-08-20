主要国家经济指标预测--8月21日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月21日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 51.2 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 正10.1 正10.1 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 49.6 服务业PMI 52.0 52.0 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 51.7 51.8 服务业PMI 53.9 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.2 52.4 服务业PMI 54.0 54.0 综合PMI 53.8 53.9 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -24 85.84 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 139.14 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.0% 央行核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.4% +2.3% 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.0% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.8 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负6.90 负7.10 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月19日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 8月 正17 -- 8月20日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 -0.1% (较上年同期) -1.3% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差37.41 -- 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +4.2% +4.4% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +4.3% +4.3% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负1 负10 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +1.3% +1.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月15日当周 27.7 27.2 四周均值(万人) 27.15 -- 续请失业金人数(万人) 8月8日当周 225.4 226.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 559 544 1400 美国领先指标(较前月) 7月 -0.2% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 8.3 7.0 (完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同