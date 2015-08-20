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债券 | 2015年 8月 20日 星期四 11:17 BJT

全球金融：监管方和央行人员提出建立衍生品交易标注制度

国际证监会组织(IOSCO)和支付与市场基础设施委员会(CPMI)周三就“唯一交易号”(unique transaction identifier/UTI)发布指导草案，征求公众意见。

“唯一交易号的作用，是独特地识别出当局要求向交易资料储存库报告的每项场外衍生品交易，”IOSCO和CPMI在一则公告中称。

由于各国对哪些交易应该上报的规定有所不同，这加大了这项任务的难度。

对衍生品头寸有大致的了解，不仅能在危机发生时帮助监管者，还能帮助监管者一开始就发现和应对风险头寸增加的情况，在第一时间避免银行业陷入困境。

20国集团(G20)在2007-09年金融危机之后要求制定上述指导原则，预计最终版本将在2016年敲定。(完)

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