《全球主要央行动态》--8月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月13日-8月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。会议记录并未明确提到可能在9月升息。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，提高美联储通胀目标可能会降低金融稳定所面临的风险，并降低联储实现物价稳定和充分就业的难度。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔表示，尽管全球市场存在“格外紧张的情绪”，但欧洲央行需要维持稳定的货币政策，因其量化宽松(QE)计划正在起效。

欧洲央行在7月15-16日会议记录中称，中国金融市场震荡对欧元区脆弱经济复苏的冲击可能大于预期；同时美国升息可能也加深不利影响。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，等待太久再升息可能有损英国经济复苏，需要早在通胀达到英国央行2%目标之前就进行。

**大中华**

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，日前人民币汇率贬值的直接原因是对人民币兑美元中间价定价机制的修正，是强化汇率定价市场化程度的一项特别措施。随着人民币定价机制市场化程度的提高，汇率的短期灵活性会提高，有助于避免汇率过度偏离均衡水平，因此反而会大幅降低未来出现跳跃式调整的可能性。

中国人民银行行长周小川表示，如果未来政策性银行资本积累略低于扩张速度，国家可以视能力提供补充资本支持，并可以考虑吸收其他资本；在股权融资的可能性上，未来可考虑将部分业务分拆独立上市。

中国央行有序推进资本项目可兑换有望再落一棋。三位消息人士透露，央行考虑复制推广上海自贸区采用的外债管理办法至全国，即取消外债规模审批，改为按照企业资本金的一定比例自行决定对外发债。

台湾央行召开常务理事会议后决议，因房地产市场趋于稳定，房市审慎措施列管区删除新北市两区、桃园市四区，且调高高价住宅房贷成数上限，由五成调高至六成。会中并未讨论是否降息的可能性。

**澳洲**

澳洲央行8月4日政策会议的记录显示，该央行认为本月维持利率在历史低位是适宜的，经济正在对矿业投资繁荣的结束进行调整。该行还表示，澳元下跌提振了出口，这与之前的会议说法不同，之前该行称，澳元汇率需要进一步下跌。

澳洲央行助理总裁肯特表示，该央行对进一步降息持开放态度，尽管近期经济数据一直较为乐观。

**其他央行**

韩国央行维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估以前降息行动对经济的影响，并等待美联储开始升息。

越南令越南盾进一步贬值，这是越南盾年内第三次贬值，以期支撑本国疲弱不堪的出口业。

印尼央行维持指标利率不变，称重点聚焦维持印尼卢比的稳定性。

泰国央行总裁称，泰国经济稳定性依然强劲，能抵御住外部冲击。他还表示，泰铢波动程度不是那么大，没有发现对泰铢的投机行为。

菲律宾央行一如预期维持指标利率在4.0%不变。此外，2.50%的特别存款账户利率以及20%的存准率亦维持不变。

马来西亚央行总裁洁蒂称，该行认为没必要让马币(林吉特)再次盯住其它任何货币，或者实施资本管制。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......