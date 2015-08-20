台湾货币市场：短率续在低位游走，股市不振料短钱更多

* 央行将隔拆代收短率连三日稳在0.370%

* 市场资金需求不振

* 短票利率料向大型银行开出的0.50%靠拢

* 债券附条件交易区间也在低位未变

记者 高洁如

路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周四续在低位。交易员表示，央行将短期隔拆利率暂停在0.370%，目前短率也多稳于此；惟近期台股大跌，投资信心薄弱，短期资金退出股市料令市场短钱充斥。

他们并称，景气疲弱，也不排除央行可能在9月的季度理监事会议以降息因应。只不过，也有金融业人士认为，目前市场利率已低，降息对提振投资效果可能不大，后续衍生的效果也不能忽略。

〞看来各家银行钱都很多，但需求实在不大，〞一位大型公股商银交易人士说。

台湾公股银行--土地银行董事长徐光曦周三指出，这波台湾经济不景气问题出在出口衰退，汇率贬值比降息效果更好；料在无通缩疑虑的情况下，短期内央行不会降息。

台湾股市周三收跌1.9%，再创近两年低位，周四盘中更一度跌破八千点大关，惟终盘小幅收升0.1%。

交易员认为，目前银行间资金需求不振，大多只能仰赖央行冲销。预估央行本周可能都会将短率固定在0.370%，不致变动。

台湾央行周四委托银行代收隔夜资金利率周四连续第三日不动，将隔拆利率暂停在0.370%。 本地时间13:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.498 32.668 台湾加权股价指数<.TWI 8,029.81 8,021.84 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.370% 0.370% 均利率

--隔夜拆款利率区间 0.370-0.390% 0.290-0.384%

--一周拆款利率区间 0.368-0.435% 0.370-0.430%

--两周拆款利率区间 0.390-0.425% 0.370-0.450%

**大型银行调降短票利率至0.50%**

短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行将短票利率由0.52%调降至0.50%，预料这对市场将有指标作用，短票利率有望朝区间低位靠拢。

不过大型票券商交易员指出，虽然大银行调降短票利率，但整体市场票量还是不多，因此也只能酌量分配给大型银行。

他们认为，短期内若是央行没有动作，则短票利率将先暂停在0.50%，此将是近期利率走低的满足点。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，上日在0.50-0.52%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.508%，前日在0.517%；上日成交量54.58亿台币，前日116.14亿台币。

台湾央行周四存单到期金额5,884.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期金额为533.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为251亿台币，累积超额准备为3,160亿台币、加计前期1%的超额准备4,180亿台币。

**国际债交割令资金分配不均**

债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日国际债券市场有交割的紧缩因素，市场资金分配不均，有多有缺；至于银行及寿险的资金则是平稳偏多。

今日国际债方面的交割有：美商花旗集团公司发行5.3亿人民币债券；德意志银行新加坡分行发行3亿人民币债券。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日，区间低位成交不少；10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.48%，同上日，高位成交稀落。