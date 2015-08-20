台湾货币市场：短率续在低位游走，股市不振料短钱更多

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 央行将隔拆代收短率连三日稳在0.370%
* 市场资金需求不振
* 短票利率料向大型银行开出的0.50%靠拢
* 债券附条件交易区间也在低位未变
记者 高洁如
路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周四续在低位。交易员表示，央行将短期隔拆利率暂停在0.370%，目前短率也多稳于此；惟近期台股大跌，投资信心薄弱，短期资金退出股市料令市场短钱充斥。
他们并称，景气疲弱，也不排除央行可能在9月的季度理监事会议以降息因应。只不过，也有金融业人士认为，目前市场利率已低，降息对提振投资效果可能不大，后续衍生的效果也不能忽略。
〞看来各家银行钱都很多，但需求实在不大，〞一位大型公股商银交易人士说。
台湾公股银行--土地银行董事长徐光曦周三指出，这波台湾经济不景气问题出在出口衰退，汇率贬值比降息效果更好；料在无通缩疑虑的情况下，短期内央行不会降息。
台湾股市周三收跌1.9%，再创近两年低位，周四盘中更一度跌破八千点大关，惟终盘小幅收升0.1%。
交易员认为，目前银行间资金需求不振，大多只能仰赖央行冲销。预估央行本周可能都会将短率固定在0.370%，不致变动。
台湾央行周四委托银行代收隔夜资金利率周四连续第三日不动，将隔拆利率暂停在0.370%。 本地时间13:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.498 32.668 台湾加权股价指数<.TWI 8,029.81 8,021.84 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.370% 0.370% 均利率
--隔夜拆款利率区间 0.370-0.390% 0.290-0.384%
--一周拆款利率区间 0.368-0.435% 0.370-0.430%
--两周拆款利率区间 0.390-0.425% 0.370-0.450%
**大型银行调降短票利率至0.50%**
短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行将短票利率由0.52%调降至0.50%，预料这对市场将有指标作用，短票利率有望朝区间低位靠拢。
不过大型票券商交易员指出，虽然大银行调降短票利率，但整体市场票量还是不多，因此也只能酌量分配给大型银行。
他们认为，短期内若是央行没有动作，则短票利率将先暂停在0.50%，此将是近期利率走低的满足点。
大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，上日在0.50-0.52%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.508%，前日在0.517%；上日成交量54.58亿台币，前日116.14亿台币。
台湾央行周四存单到期金额5,884.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。周五央行存单到期金额为533.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为251亿台币，累积超额准备为3,160亿台币、加计前期1%的超额准备4,180亿台币。
**国际债交割令资金分配不均**
债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日国际债券市场有交割的紧缩因素，市场资金分配不均，有多有缺；至于银行及寿险的资金则是平稳偏多。
今日国际债方面的交割有：美商花旗集团公司发行5.3亿人民币债券；德意志银行新加坡分行发行3亿人民币债券。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日，区间低位成交不少；10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.48%，同上日，高位成交稀落。
公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.52%，较上日的0.48%-0.52%区间低位略有下移；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-