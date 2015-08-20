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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 10:46 BJT

台湾新债：美国银行30年固定利率美元债以4.70%定价--消息

路透台北8月20日 - 两位消息人士周四表示，美国银行 将在台湾发行30年期固定利率美元债，满三年及之后每一年可开始赎回券(NC3*1)，以IRR(隐含年报酬率)4.70%定价。

消息人士指出，美国银行本期美元债共募资6.04亿美元。

路透暂时无法联络到美国银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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