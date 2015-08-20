日本股市：对中国经济和美股的担忧打压日股创三周新低，软银飙升

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
美国股市下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政策会议纪录凸显出对全球经济形势的担忧，并削弱了对美联储9月中升息的预期。
对中国经济的担忧以及油价下跌也令投资者不安。
“人们认为中国市场将继续震荡，并将继续影响日本市场人气，”日本摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。
交易员表示，由于美元兑日圆 隔夜从124.47日圆高点跌至三周低点123.68，投资者避开周期性股，青睐对内需敏感的个股。
出口类股下跌，丰田汽车 跌1.6%，日产汽车 跌1.2%。
东证股价指数 跌0.8%至1,635.71点；JPX-日经400指数 跌0.8%至14,710.10点。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-