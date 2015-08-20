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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 11:05 BJT

日本股市：对中国经济和美股的担忧打压日股创三周新低，软银飙升

美国股市下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政策会议纪录凸显出对全球经济形势的担忧，并削弱了对美联储9月中升息的预期。

对中国经济的担忧以及油价下跌也令投资者不安。

“人们认为中国市场将继续震荡，并将继续影响日本市场人气，”日本摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。

交易员表示，由于美元兑日圆 隔夜从124.47日圆高点跌至三周低点123.68，投资者避开周期性股，青睐对内需敏感的个股。

出口类股下跌，丰田汽车 跌1.6%，日产汽车 跌1.2%。

东证股价指数 跌0.8%至1,635.71点；JPX-日经400指数 跌0.8%至14,710.10点。(完)

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