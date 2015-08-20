韩国金融市场：韩股连跌第四日，韩元回吐涨幅几近持平

汇市方面，韩元兑美元削减稍早涨幅，仍与前一交易日持平。

韩元兑美元 报1,186.1，与前一交易日收盘1,185.3基本持平，今日早盘时段触及盘中高位1,179.5。

“从会议记录来看，美联储的观点并未发生根本性改变，因此市场参与人士将此次会议记录视为调整至偏多美元的因素，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。

韩国三年期公债9月合约 涨0.04点，报109.41。

0211GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,186.1 1,185.3

日圆/韩元 9.5699/770 9.5539

韩国公债期货 * 109.41 109.37

韩国综合股价指数 1,923.93 1,939.38

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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