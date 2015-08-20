版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 11:21 BJT

标题新闻：日本邮政旗下三家公司首次公开上市(IPO)首轮拟筹资共约1.5万亿日圆--日经新闻

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐