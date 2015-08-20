香港热股：中广核电力盘中曾挫逾8%，因上半年业绩逊预期

路透香港8月20日 - 中国最大核电企业--中广核电力 周四早盘盘中曾挫逾8%至两周半低位，因上半年业绩逊预期。

中广核电力此前公布，2015年1-6月净利为34.78亿元人民币，按年增长36%；每股基本盈利下降9.4%至0.077元。

分析师指出，若扣除12.9亿元外汇收益净额，公司盈利差于市场预期。营运表现欠佳，上半年上网电量增长19.2%，惟收入减少1.6%。

其同系的非核清洁及可再生能源企业--中广核美亚 上半年净利按年长68.3%至5,250万美元，早盘尾段股价亦跌近3%。（完）