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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 11:37 BJT

台湾新债：日本丰田汽车30年固定利率美元债以4.20%询价--消息

路透台北8月20日 - 两位消息人士周四表示，日本丰田汽车 计划在台湾发行30年期固定利率美元债，满五年开始赎回券(NC5)以4.20%询价。

路透暂时无法联络到丰田汽车对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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