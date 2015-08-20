中国汇市：人民币早盘续跌考验6.40元支撑，新兴货币动荡成本币掣肘

* 人民币早盘续跌，6.40元关口支撑仍强

* 中间价五连升至一周新高

* 央行整数关口再现强力干预，成交续放大

* 新兴货币动荡，短期维稳重占上风

路透上海8月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续小幅走低，但6.40元关口支撑仍强；中间价则五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行关键整数关口再现强力干预，成交则继续放大；而新兴市场货币依旧动荡，人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。

他们并指出，购汇需求仍甚，但即期似有重回此前横盘迹象，而贬值预期致掉期曲线再度陡峭，央行维稳压力已明显上升。若考虑亚洲货币的整体稳定，人民币继续大动的负面作用将更明显。

“之前不动还好说，现在动了一下，大家就有（贬值）预期了，央行就要多使点力气才能稳住，而且新兴市场都成什么样了，感觉（央行）有点进退两难，还是先稳稳吧。”一中资行交易员表示。

新兴货币方面，继昨日越南央行宣布贬值并继续扩大波动区间后，人民币贬值影响波及哈萨克斯坦，该国货币坚戈 周三大跌超4.5%，收于197.13历史低点，单日跌幅亦创2014年以来最大。

北京时间12:02，中国人民币兑美元 即期报6.3994，上日收报6.3955元。今日人民币兑美元中间价 报6.3915元，上日中间价为6.3963元。人民币兑美元即期成交量 为178亿美元，较上日半日146亿美元继续放大。

中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI）显示，6月中国银行CRI指数为293点，较上月涨21个点，创出自该指数公布以来的记录新高；与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。

国际货币基金组织(IMF)周三称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四处于守势，此前大幅回落，因美联储会议记录显示决策者并不急于升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5945元, 上日尾盘为6.5765元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4434/6.4437元, 上一交易日尾盘报6.4634元。