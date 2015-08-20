中国汇市：人民币早盘续跌考验6.40元支撑，新兴货币动荡成本币掣肘

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 人民币早盘续跌，6.40元关口支撑仍强
* 中间价五连升至一周新高
* 央行整数关口再现强力干预，成交续放大
* 新兴货币动荡，短期维稳重占上风
路透上海8月20日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续小幅走低，但6.40元关口支撑仍强；中间价则五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行关键整数关口再现强力干预，成交则继续放大；而新兴市场货币依旧动荡，人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。
他们并指出，购汇需求仍甚，但即期似有重回此前横盘迹象，而贬值预期致掉期曲线再度陡峭，央行维稳压力已明显上升。若考虑亚洲货币的整体稳定，人民币继续大动的负面作用将更明显。
“之前不动还好说，现在动了一下，大家就有（贬值）预期了，央行就要多使点力气才能稳住，而且新兴市场都成什么样了，感觉（央行）有点进退两难，还是先稳稳吧。”一中资行交易员表示。
新兴货币方面，继昨日越南央行宣布贬值并继续扩大波动区间后，人民币贬值影响波及哈萨克斯坦，该国货币坚戈 周三大跌超4.5%，收于197.13历史低点，单日跌幅亦创2014年以来最大。
北京时间12:02，中国人民币兑美元 即期报6.3994，上日收报6.3955元。今日人民币兑美元中间价 报6.3915元，上日中间价为6.3963元。人民币兑美元即期成交量 为178亿美元，较上日半日146亿美元继续放大。
中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI）显示，6月中国银行CRI指数为293点，较上月涨21个点，创出自该指数公布以来的记录新高；与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。
国际货币基金组织(IMF)周三称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周四处于守势，此前大幅回落，因美联储会议记录显示决策者并不急于升息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5945元, 上日尾盘为6.5765元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4434/6.4437元, 上一交易日尾盘报6.4634元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-