中国债市动态：现券及IRS窄幅整理延续观望，公开市场放量投放刺激有限

路透上海8月20日 - 中国银行间债市周四现券及IRS(利率互换)变化不大，国债期货窄幅波动。交易员称，央行公开市场本周净投放创逾半年最大单周规模，但资金利率续升，流动性压力仍在；现券继续受配置需求支撑，不过因降准预期兑现不确定性较大，市场做多动力不足，观望情绪浓厚。

“现券很稳定，收益率基本没什么变化；10年国开成交在3.905%，昨天3.915%，波动越来越小了，”北京一银行交易员称。

他认为，央行或将继续观察资本外流情况是否持续恶化，再决定是否采取降准这一大额长期的流动性支持手段，短期内概率不大。因此现券策略上仍以观望为上，如资金面进一步收紧、收益率明显上行，降准概率加大时，才会出现更明确的交易机会。

中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.50%；本周公开市场净投放1,500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。

华东一银行交易员亦认为，央行近期操作MLF、逆回购亦放量，与降准并不存在冲突；但降准何时落地不确定性较大，短期利率债预计将维持平静市况。

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

上述华东交易员并提及，从近期新债招标及二级交易情况来看，债市配置力量不弱，对现券收益率形成一定支撑，“目前新老券的收益率利差比较小，如果市场是交易盘主导而配置沉寂的话，流动性溢价的差别往往使利差拉得很开。”

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.6897%和3.8838%；对应投标倍数为3.81倍和4.04倍。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9075%/3.9025%，上日尾盘为3.9125%/3.9027%。