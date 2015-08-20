《路透晚报》--8月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：积极财政政策更大发力，加大对小微企业税收优惠--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，将继续实施定向调控，进一步加大对小微企业的税收优惠，让积极财政政策更大发力，可以为创业创新减负。

--中国经济：未来降息有制约但降准有空间，人民币不会大幅贬值--专家

中国交通银行首席经济学家连平周四表示，未来货币政策总体来看会保持比较宽松的状态，进一步降息会遇到一些制约，但降准有不少空间。同时，人民币在未来可能会有贬值的周期，但大幅度贬值的可能性基本上不存在。

--台湾数据：7月外销订单同比衰退5%，新兴市场景气趋缓且国际竞争激烈

台湾经济部周四公布，7月外销订单较上年同期减5.0%，略逊于市场预估的衰退4.5%。经济部称，因新兴市场景气趋缓，库存尚待去化，国际竞争激烈价格下滑，影响接单。

--台湾经济：行政院短期振兴方案包括金管会放宽银行投资股市净值上限

台湾行政院周四召集财政、金融相关部会以提出短期振兴方案。其中金管会将放宽银行投资股市净值上限25%，并且也将调降寿险投资不动产收益的下限(目前为2.875%)。

--香港数据：7月综合CPI按年升2.5%，较上月小幅下降

香港统计处周四公布，今年7月综合消费物价指数（CPI）按年升2.5%，较6月的3.1%小幅下降。

【金融】

--中国央行：政策性银行未来可考虑进行业务分拆独立上市融资--行长

中国人民银行行长周小川表示，如果未来政策性银行资本积累略低于扩张速度，国家可以视能力提供补充资本支持，并可以考虑吸收其他资本；在股权融资的可能性上，未来可考虑将部分业务分拆独立上市。

--中港个股：四大国有银行悉数发布中央汇金协议受让其A股股份公告

继中证金上周表态通过协议转让方式向中央汇金公司转让一部分股票后，中国四大国有银行周三晚间悉数发布公告称，汇金公司已于近日通过该方式受让其A股股份。受让后，汇金公司持有各大行股份占比相较一季报皆略有提升。

--台湾股市：洪秀柱所提证所税版本最能兼顾多重目的--金管会主委

台湾金管会主委曾铭宗周四表示，国民党总统参选人洪秀柱提出的证所税版本，最能够兼顾财政收入、租税公平和资本市场发展这三个目的。

--台湾数据：第二季经常帐顺差165.5亿美元，国际收支顺差41.7亿美元

台湾央行周四公布，第二季经常帐顺差165.5亿美元，国际收支顺差41.7亿美元。上季经常帐顺差修正后为220.1亿美元。

【固定收益】

--《分析》逆回购+MLF组合拳救急，中国总量宽松工具仍随时待命

因应近期资金趋紧，中国央行公开市场本周净投放规模创半年来最大。结合MLF(中期借贷便利)操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

--《中国债市每日综述》央行加码投放难掀现券波澜，后续宽松预期不减

中国央行公开市场周四延续逾千亿投放格局，资金供给紧张势头有所缓解，但现券市场却难掀波澜，因资金利率涨势仍不减，利率互换IRS亦微幅上行；一级口行新债长端结果尚可，带动二级长端买气略增，不过全天收益率波动极为有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创一周新高成交续增，新兴货币动荡成本币掣肘

人民币兑美元即期周四逆转早盘跌势收创一周新高；中间价亦五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行再现强力干预稳定市场预期，成交则继续放大；而新兴市场货币动荡加剧，令人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。

--路透调查：人民币空仓升至五年来最高，新兴亚币前景恶化

路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。

--中国金融：6月跨境人民币指数再创新高，但资本项输出规模待提升--中行

中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI），今年6月中国银行CRI指数为293点，较上月上涨21个点。与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收挫3.4%至两周新低，尾盘跳水后市料继续寻底

中国股市沪综指周四缩量收低3.4%至两周新低。分析师指出，目前市场赚钱效应逐步减弱，投资者操作难度加大，信心日趋涣散令短炒快进快出成主流思维；尾市大盘上涨无望的情况下，更多投资者选择套现观望，加大市场抛压再现大幅跳水。

--香港股市：恒指收跌1.8%至今年最低，因资金加快撤出新兴市场

香港指标股指周四连续第五日下跌，创八个月最低收盘点位，受全球市场疲软以及对中国经济的悲观情绪拖累，资金从新兴市场撤出。

--中国社会：彻查天津爆炸事故责任，补偿群众及企业损失--中央政治局

中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

--中国证券：7月券商收入及净利环比大降逾四成，近半数机构自营浮亏

中国证券业协会日前发布，7月券商各项业务均出现环比下降，营业收入及净利较上月大降逾四成；其中自营业务整体亏损逾100亿元人民币，有近半数券商自营业务遭遇浮亏。

--港股业绩：中移动中期业绩微跌并拟向母公司收购铁通

中移动周四港股早盘收市后公布，今年上半年净利按年小幅倒退0.8%，由4G带动的数据业务保持良好增长势头，然而公司在多个层面面临竞争加剧。为快速获得固网宽带核心资源，中移动拟议向母公司中移动集团收购其全资持有的中国铁通集团。

--香港个股：中国信达以总对价105亿元人民币收购国浩的中国房地产项目

中国四大国有资产管理公司之一--中国信达周四称，将以总对价105亿元人民币，收购国浩房地产的中国房地产项目。

--美国个股：阿里巴巴与兵工集团成立合资公司，推动卫星导航定位业务

中国最大电子商务企业--阿里巴巴与中国兵器工业集团合资设立的“千寻位置网络有限公司”近日挂牌成立，该公司将以中国的北斗导航系统为基础，提供定位服务。 （完）