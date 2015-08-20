《汇市简讯》美元指数走跌，略微偏空格局确立

* 美元指数开低0.6%，在亚洲盘走势有点波动，但维持在收盘价附近水准

* 若收在95.92/94的8月低点及6月至8月走势回档50%下方，将为偏空讯号 * 亚洲盘区间96.27/96.47，为初步支撑/阻力位 (完)