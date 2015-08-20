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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 12:23 BJT

《汇市简讯》美元指数走跌，略微偏空格局确立

0405GMT

* 美元指数开低0.6%，在亚洲盘走势有点波动，但维持在收盘价附近水准

* 美元指数走跌，使得日线图发出偏空信号，20日波林格区间略微扩大

* 动力指标及五/10/20日均线小幅下移

* 若收在95.92/94的8月低点及6月至8月走势回档50%下方，将为偏空讯号 　　* 亚洲盘区间96.27/96.47，为初步支撑/阻力位 (完)

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