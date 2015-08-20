中国货币市场：资金趋缓回购利率续小涨，流动性压力犹在期盼降准

路透上海8月20日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 继续小涨；盘初资金供给仍偏紧，而今日公开市场逆回购仍达千亿以上规模，之后大行及股份制银行等陆续开始出钱，令紧张势头趋于缓和。

交易员并指出，尽管公开市场投放明显加力，加上新增的MLF（中期借贷便利）操作，有助缓解短期流动性的压力，但考虑到人民币的贬值压力未减，资金面仍面临中长期的压力，未来出台降准等全面宽松政策仍属必要。

“早盘的时候还是紧，基本和前几天早上差不多，10点多过后好多了，大家陆续都平了，”华东一银行交易员表示。

她谈到，汇市方面，人民币贬值预期还在，相应地资金流出的压力以及企业换汇需求增加，因此即便逆回购以及MLF投放了这么多资金，可能还是不够的，为了应对持续的流动性压力，可能还是需要降准。

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

三位消息人士当日稍早透露，中国央行向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

上海一银行交易员指出，在昨天MLF消息后，午后一度资金供给相当宽松；但今日盘初大行融出意愿再度下降，市场心态也随之谨慎，尽管之后1,200亿元的逆回购操作缓和了紧张情绪，但资金预期回归乐观仍待时日。

她认为，外汇占款下降，在贬值预期下，每天外汇交易量又始终处于高位，仅靠逆回购、MLF等短期或定向工具效果恐有限，“近水不能救远火，还是希望央行能降准。”

中国央行公开市场今日再次进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，操作量与周二相同，中标利率持稳于2.50%；据此计算，本周公开市场净投放1,500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。

人民币兑美元即期 周四早盘继续小幅走低，但6.40元关口支撑仍强；中间价则五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行关键整数关口再现强力干预，成交则继续放大；而新兴市场货币依旧动荡，人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。

而近日流动性偏紧，也令上线不久的质押式回购匿名点击业务(X-Repo系统)成交日趋活跃，据中国外汇交易中心统计数据，周三X-Repo全天成交542.4亿元，创业务推出以来新高。

为提高质押式回购市场交易效率，银行间债市8月3日起正式推出质押式回购匿名点击业务，适用于隔夜、七天和14天三个期限，且以利率债为质押券的回购交易。

质押式回购匿名点击业务指参与机构通过全国银行间同业拆借中心交易系统(X-Repo系统)，于每个交易日连续交易时段内提交匿名正、逆回购限价报价，根据授信条件按照价格优先、时间优先原则自动匹配成交，未匹配成交的限价报价可供参与机构点击成交。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8039 1.7767 +2.72

七天 2.5786 2.5332 +4.54

14天 2.6930 2.6603 +3.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4500 0.7400 +71.00

七天 1.5000 1.0400 +46.00

14天 1.6550 1.5000 +15.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8100 1.7700 +4.00

七天 2.5900 2.5200 +7.00

14天 2.7000 2.6600 +4.00

Shibor

其中:隔夜 1.8300 1.7880 +4.20

七天 2.5860 2.5460 +4.00

三个月 3.0930 3.0940 -0.10