更正-《全球汇市》美元下滑，因美联储会议记录削弱9月升息前景

(更正：因英文原文有误，内文第五段美元指数报价应为“96.379”，非“9.379”)

* 美元兑欧元和日圆疲弱，此前因美联储会议记录而大跌

* 美元下跌给加元和澳元带来喘息之机

* 关注旧金山联储总裁威廉姆斯讲话

路透东京8月20日 - 美元兑欧元和日圆周四处于守势，此前大幅回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示决策者并不急于升息。

美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

这促使之前为9月升息做好准备的交易员迅速解除押注，这导致美元兑日圆 隔夜从124.47日圆高点跌至三周低点123.68。美元最新报123.935日圆。

据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch，美联储9月升息的机率从7月底的约50%降至45%。

欧元兑美元 攀升至六日高位1.1149美元，美元指数 则持平于96.379，隔夜下跌0.7%。

“会议记录反映了决策者的担忧：即便在近来的金融市场动荡之前，通胀上升情况也不如人意，”Monex的资深策略师Masafumi Yamamoto说。

旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)今日稍晚在印尼发表演说时，投资者将有机会研判决策官员最新的想法。

“威廉姆斯是有投票权的中间派，他在亚洲演说时，可能提及中国形势变化令美联储升息推迟的相关疑虑，”Westpac驻悉尼资深汇率策略师Sean Callow表示。

英镑走势与美元呈对比，英国央行可能最早于明年初升息的预期升温，持续为英镑提供支撑。

英国核心通胀率高于预期，加上即将卸任的政策制定者迈尔斯表示，英国利率可望“很快”升离纪录低位，这些都为英镑提供支撑。

英镑/美元 持于1.5681美元，逼近周二所及七周高点1.5717。

美元普遍下滑，支撑加元及澳元等商品货币；后者稍早承压，因油价改写六年半低位，且中国经济疑虑犹存打压市场信心。

加元兑美元 升至1.3109加元，隔夜曾触及1.3180的低位。

澳元兑美元 从一周低点0.7312美元反弹，一度高见0.7373，但随后因中国股市下跌而脱离高位，几近持平于0.7347。澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。

澳元兑美元上周一度触及六年低位0.7217，因中国令人民币贬值，加剧了关于中国经济健康状况的担忧。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1133 1.1117 0.14 -7.97 1.2097

美元/日圆 123.94 123.78 0.13 3.75 119.68

欧元/日圆 137.98 137.61 0.27 -4.99 144.78

美元/瑞郎 0.9659 0.9651 0.08 -2.84 0.9941

英镑/美元 1.5680 1.5678 0.01 0.69 1.5573

美元/加元 1.3103 1.3128 -0.19 12.78 1.1618

澳元/美元 0.7352 0.7345 0.10 -9.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6615 0.6596 0.29 -15.16 0.7797

澳元/日圆 91.120 90.920 0.22 -6.76 97.750

新西兰元/日圆 81.990 81.650 0.42 -12.31 93.310

英镑/日圆 194.34 194.06 0.14 4.57 186.38

澳元/新西兰元 1.1107 1.1115 -0.07 6.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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