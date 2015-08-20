中国个股：中证金、中央汇金分别成为东阳光科第六、第九大股东

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京8月20日 - 广东东阳光科技控股股份有限公司 周四午间发布公告称，截至2015年8月14日，中国证券金融股份有限公司成为该公司第六大股东，持股数量为51,837,994股，持股比例为2.10%。
公告同时显示，中央汇金投资有限责任公司为该公司第九大股东，持股数量21,982,100股，持股比例为0.89%。
中国A股周三全天呈深V反转走势，多只个股上演从跌停到涨停的逆转行情，当天证金概念股表现抢眼，以梅雁吉祥 为代表的多只证金公司概念股收报涨停。周四大盘走势则继续震荡。
周四早盘东阳光科收涨4.96%，报9.10元。
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(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-