中国个股：中证金、中央汇金分别成为东阳光科第六、第九大股东

路透北京8月20日 - 广东东阳光科技控股股份有限公司 周四午间发布公告称，截至2015年8月14日，中国证券金融股份有限公司成为该公司第六大股东，持股数量为51,837,994股，持股比例为2.10%。

公告同时显示，中央汇金投资有限责任公司为该公司第九大股东，持股数量21,982,100股，持股比例为0.89%。

中国A股周三全天呈深V反转走势，多只个股上演从跌停到涨停的逆转行情，当天证金概念股表现抢眼，以梅雁吉祥 为代表的多只证金公司概念股收报涨停。周四大盘走势则继续震荡。

周四早盘东阳光科收涨4.96%，报9.10元。

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