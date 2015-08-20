港股业绩：中州证券中期净利按年升4.6倍，拟成立资产管理公司

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港8月20日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周四公布，今年上半年净利同比增长4.6倍，公司并拟成立资产管理公司。
据公告，中州证券1-6月净利为10.12亿元人民币，上年同期则为1.79亿元，增幅与此前预告一致。期内基本每股收益0.38元，总收入升2.9倍至31.2亿元。
该公司表示，上半年国内资本市场交投活跃，A股市场日均成交金额达到1.16万亿元，公司各项业务均得到快速发展。6月中旬以后市场经历了惨烈去杠杆的下跌过程，沪综指 半月跌幅超过20%，A股未来有望回归长期慢牛的趋势。
“下半年，公司将充分利用显着增加的资本实力，促进各项业务均衡发展，强化打造一站式综合金融服务平台。”中州证券并称，为全面提升核心竞争力及完善业务布局，拟设立资产管理附属公司，注册资本为3亿元。
此外，公司已于8月17日向中国证监会提交恢复审查A股发行的申请，积极取尽快回归A股市场。
该股周四早盘收跌0.7%，报4.25港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-