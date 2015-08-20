港股业绩：中州证券中期净利按年升4.6倍，拟成立资产管理公司

路透香港8月20日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周四公布，今年上半年净利同比增长4.6倍，公司并拟成立资产管理公司。

据公告，中州证券1-6月净利为10.12亿元人民币，上年同期则为1.79亿元，增幅与此前预告一致。期内基本每股收益0.38元，总收入升2.9倍至31.2亿元。

该公司表示，上半年国内资本市场交投活跃，A股市场日均成交金额达到1.16万亿元，公司各项业务均得到快速发展。6月中旬以后市场经历了惨烈去杠杆的下跌过程，沪综指 半月跌幅超过20%，A股未来有望回归长期慢牛的趋势。

“下半年，公司将充分利用显着增加的资本实力，促进各项业务均衡发展，强化打造一站式综合金融服务平台。”中州证券并称，为全面提升核心竞争力及完善业务布局，拟设立资产管理附属公司，注册资本为3亿元。

此外，公司已于8月17日向中国证监会提交恢复审查A股发行的申请，积极取尽快回归A股市场。

该股周四早盘收跌0.7%，报4.25港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)