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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 13:03 BJT

《汇市简讯》美元/马币站上4.11，马国总理称不打算让马币盯住美元

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* 美元/马币(林吉特)买气仍旺，马来西亚总理纳吉布重申不打算让马币盯住美元

* 马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)称，无意降低汇率机制的弹性

* 洁蒂补充道，没有担忧外汇储备减少的理由

* 美元/马币最新报4.1105-45，无本金交割远期外汇(NDF)报4.1165-4.1215(完)

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