《国际主要央行公开市场操作一览》--8月20日

路透上海8月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/19 隔夜逆回购 -843.60 0.05%

8/18 隔夜逆回购 -881.44 0.05%

8/17 隔夜逆回购 -665.40 0.05%

8/14 三天逆回购 -645.57 0.05%

8/13 隔夜逆回购 -770.57 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他部分决策者“认为已达到或有信心将很快达到可以开始上调联邦基金利率目标区间的经济状况”。会议记录并未明确提到可能在9月升息。

--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，提高美联储通胀目标可能会降低金融稳定所面临的风险，并降低联储实现物价稳定和充分就业的难度。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/19 七天期反向交易 1.32亿美元 0.63%(固定利率)

8/18 七天期反向交易 695.634 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔表示，尽管全球市场存在“格外紧张的情绪”，但欧洲央行需要维持稳定的货币政策，因其量化宽松(QE)计划正在起效。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，等待太久再升息可能有损英国经济复苏，需要早在通胀达到英国央行2%目标之前就进行。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 230,120

上周三 223,460

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当期变化 +6,660

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,664.5亿台币定存单。若较当日存单到期金额4,663亿台币，存单发行余额增加1.5亿。

--台湾央行周二共发行1,941.5亿台币定存单。若较当日存单到期金额1,941亿台币，存单发行余额增加0.5亿。

--台湾央行周一共发行6,971.3亿台币定存单。若较当日存单到期金额6,973.3亿台币，存单发行余额减2亿。