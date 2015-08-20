中国新债：国开行下周二招标增发至多260亿元五期债，期限1-10年

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海8月20日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(25日)招标增发五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限一、三、五、七、10年。
上述五期债分别为该行2015年第15、17、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.26%、3.86%、3.94%和4.21%。
具体发行条款如下：
2015第15、17、13、16和10期增发债
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发行上限 1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：8月25日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 8月27日
起息日 1年：7月7日；3年：8月27日；5年：6月25日；
7年：7月10日；10年：4月13日
分销期 3年：8/31；1/5/7/10年：8/26-27
上市日 3年：9月2日；1/5/7/10年：8月31日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-