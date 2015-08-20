日本债市：公债期货触及四个月高位，受益于油价下跌以及美债上涨

周四标售的三个月贴现国库最低可接受价的收益率为0.0059%，齐平纪录低位。

美国公债收益率周三下跌，因油价下降令对低通胀的忧虑加深，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录称决策者担心低通胀和全球经济疲弱。

美国原油期货周三急挫逾4%，触及六年半低位，且险些跌穿40美元，因上周美国原油库存意外大增，加剧了对全球石油供应过剩的忧虑。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.070% +0.0 0.070%

10年期公债 0.355% -1.5 0.370%

20年期公债 1.130% -1.5 1.145%

30年期公债 1.375% -2.0 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.07 +0.13 147.94

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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