日本债市：公债期货触及四个月高位，受益于油价下跌以及美债上涨

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
周四标售的三个月贴现国库最低可接受价的收益率为0.0059%，齐平纪录低位。
美国公债收益率周三下跌，因油价下降令对低通胀的忧虑加深，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录称决策者担心低通胀和全球经济疲弱。
美国原油期货周三急挫逾4%，触及六年半低位，且险些跌穿40美元，因上周美国原油库存意外大增，加剧了对全球石油供应过剩的忧虑。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.070% +0.0 0.070%
10年期公债 0.355% -1.5 0.370%
20年期公债 1.130% -1.5 1.145%
30年期公债 1.375% -2.0 1.395%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.07 +0.13 147.94
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 杜明霞/艾茂林)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-