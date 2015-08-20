韩国经济：人民币贬值给韩国经济带来“很大压力”--企划财政部长官

路透首尔8月20日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，中国安排人民币贬值的决定给韩国经济带来“很大压力”，因为那个决定引发了全球金融市场动荡。

“(人民币贬值)的确给本地经济带来了很大压力，国内股汇市波动程度因此上升，对与中国同行竞争的出口商竞争力的担忧也加剧，”崔炅焕对国会表示。

崔炅焕还称人民币贬值有助于韩国出口，但相比之前言论最新表态似乎退了一步。他此前表示，人民币贬值将提振国内出口，因为韩国对中国的大部分出口是半成品，中国对之加工进行再出口。

崔炅焕说，如果韩国经济面临的风险因为人民币贬值和美联储准备开始升息而上升，韩国政府将考虑可能的应对措施。

市场对他的讲话几无反应，因为美联储上个月的政策会议纪要才是周四市场的关注焦点。(完)