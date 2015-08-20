韩国经济：人民币贬值给韩国经济带来“很大压力”--企划财政部长官

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔8月20日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，中国安排人民币贬值的决定给韩国经济带来“很大压力”，因为那个决定引发了全球金融市场动荡。
“(人民币贬值)的确给本地经济带来了很大压力，国内股汇市波动程度因此上升，对与中国同行竞争的出口商竞争力的担忧也加剧，”崔炅焕对国会表示。
崔炅焕还称人民币贬值有助于韩国出口，但相比之前言论最新表态似乎退了一步。他此前表示，人民币贬值将提振国内出口，因为韩国对中国的大部分出口是半成品，中国对之加工进行再出口。
崔炅焕说，如果韩国经济面临的风险因为人民币贬值和美联储准备开始升息而上升，韩国政府将考虑可能的应对措施。
市场对他的讲话几无反应，因为美联储上个月的政策会议纪要才是周四市场的关注焦点。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-